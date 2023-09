Uwaga na oszustwo metodą „na brokera”. Pokrzywdzony stracił blisko 25 tysięcy złotych

Strzelińscy policjanci prowadzą postępowania dotyczące oszustwa popełnionego metodą „na brokera”, w którym oszust używał aplikacji typu „zdalny pulpit”. Policja ostrzega - punktem wyjściowym do popełnienia oszustwa było zainstalowanie na smartfonie aplikacji AnyDesk, która pozwoliła sprawcy przejąć całkowitą kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego mieszkańca powiatu strzelińskiego. Jak ustalono wszystko zaczęło się od odebrania telefonu od rzekomego brokera, który zachęcił niczego nieświadomą ofiarę do zainwestowania środków zgromadzonych na koncie bankowym w kryptowaluty. W ten sposób pokrzywdzony stracił blisko 25 tysięcy złotych. Jeśli padłeś ofiarą takiego oszustwa, zgłoś ten fakt Policji i najszybciej jak to możliwe złóż reklamację w banku.