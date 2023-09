Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który doprowadził do kolizji Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Kamil Wiśniewski już kilka razy udowodnił, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale również poza nią. Tym razem zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który doprowadził do zdarzenia drogowego w jednej z miejscowości w gminie Olsztynek. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 64-latka ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem.

W środę, 13 września wieczorem sierż. Kamil Wiśniewski będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Funkcjonariusz na jednej z gminnych dróg zauważył hyundaia, który nie trzymał toru jazdy – zjeżdżając od prawej do lewej krawędzi jezdni. Po chwili kierujący nagle zjechał w pobliską drogę, gdzie jak się później okazało, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w ogrodzenie posesji. Policjant zainterweniował natychmiast. Zaraz po podejściu do kierującego wyczuł od niego silny zapach alkoholu i zabrał mu kluczyki do auta. Następnie o sytuacji powiadomił policjantów z Olsztynka, którzy po chwili przejechali na miejsce. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie 64-letniego kierującego hyundaiem krążyło ponad 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna wkrótce przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia drogowego.

Sierż. Kamil Wiśniewski na co dzień pełni służbę w Ogniwie Prewencji Komisariatu Policji w Olsztynku. To nie pierwszy raz, kiedy nasz kolega po służbie zatrzymuje sprawców przestępstw. W 2022 roku zatrzymał kierującego na sądowym zakazie, którego rozpoznał z wcześniejszych interwencji. Z kolei w lutym 2023 roku zatrzymał sprawcę zniszczenia trzech samochodów na terenie gminy Olsztynek.

Więcej na temat tych interwencji pisaliśmy na naszych stronach:

Policjant po słżbie zatrzymał sprawcę zniszczenia trzech samochodów

Po służbie zatrzymał kierującego na sądowym zakazie