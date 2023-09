Podziękowanie za uratowanie życia Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Nie znam imion tych Policjantów, więc z tej strony ogólne podziękowania.(…) Zrozumiałem jak życie jest ważne…” - te słowa skierował mężczyzna do dąbrowskich funkcjonariuszy, którzy uratowali mu życie, gdy był w kryzysie emocjonalnym. Hasło „Pomagamy i Chronimy” to nie tylko słowa, to czyny.

Do zdarzenia doszło 25 lipca br. około godz. 21.00, w jednej z miejscowości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Pisaliśmy o tym tutaj: Uratowali życie 37-latka. Dzięki determinacji w poszukiwaniach i podjętym przez funkcjonariuszy czynnościom ratunkowym nieprzytomny mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Końcem sierpnia do Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, wpłynęło piękne podziękowanie. Jak się okazało, kieruje je mężczyzna, któremu mundurowi uratowali życie miesiąc wcześniej. Słowa te brzmią następująco:

„Składam na ręce Pana Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Podziękowania dla funkcjonariuszy wszystkich co brali udział i przyczynili się do poszukiwań mojej osoby dnia 25.07.2023r. Po zgłoszeniu (…), że chcę odebrać sobie życie. A w szczególności tym/ lub temu Policjantowi co mnie (…) reanimował 30 min. do przyjazdu Pogotowia. Nie znam imion tych Policjantów więc z tej strony ogólne podziękowania. Bardzo Serdecznie Dziękuję. Zrozumiałem jak życie jest ważne, jakie by ono nie było. Z poważaniem (…)”.

Każdy policjant wykonuje swoje obowiązki z bezinteresownym zaangażowaniem. Naszym priorytetem jest pomagać i chronić mieszkańców. Miło jest usłyszeć słowa uznania po wykonanej służbie, za które dziękujemy.

We wtorek, 12 września 2023 r. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, podczas uroczystości ślubowania policjantów, przyjętych do służby dąbrowscy funkcjonariusze: sierż.szt. Krzysztof Gmyr, st.sierż. Marcin Oleś, st.sierż Dawid Suliński za profesjonalizm, doświadczenie, pełną determinację, którymi wykazali się w służbie ratowania ludzkiego życia, otrzymali wyróżnienia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona.