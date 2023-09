ROADPOL Safety Days – Żyj i ratuj życie Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 16-22 września 2023 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzone będą działania pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz wspierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

ROADPOL Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kampania przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego prowadzone pod hasłem:

Żyj i ratuj życie

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wspiera firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED, rozmieszczonych na terenie całego kraju, spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

( BRD KGP )

Film ROADPOL-SAFETY_DAY_2023.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik ROADPOL-SAFETY_DAY_2023.mp4 (format mp4 - rozmiar 20.35 MB)