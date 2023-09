Szybka pomoc policjantów przy eskorcie obsługi karetki transplantacyjnej Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa dni temu tczewski dyżurny przyjął niezwykłą i niecodzienną interwencję. Zgłoszenie polegało na eskorcie specjalistycznej karetki z narządami do przeszczepu, która uległa awarii. Liczyła się każda sekunda.

W środę, 13 września 2023 roku o godz.17:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie z prośbą o pilną interwencję. Na węźle w miejscowości Ropuchy na autostradzie A1 policyjnej pomocy potrzebował Zespół Transplantacyjny jadący z Bydgoszczy do Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Na wysokości Pelplina doszło do awarii pojazdu specjalistycznego, w którym przewożono narządy do przeszczepu. Na godz. 18:15 planowana była operacja z oczekującym na bloku operacyjnym pacjentem. Pomimo utrudnień i zatorów napotkanych na trasie zespół dotarł na miejsce w określonym przez obsługę czasie.

Dzięki natychmiastowej reakcji dyżurnego asp. sztab. Zbigniewa Malewskiego oraz policjantów z wydziału ruchu drogowego w składzie asp. sztab. Wojtka Kwiatkowskiego i st. post. Sebastiana Szczęsnego człowiek otrzymał drugie życie. Biorący udział w całym zdarzeniu ratownik medyczny Oliwer Adamczewski z Oddziału Szpitala w Gdańsku złożył w rozmowie telefonicznej ogromne podziękowanie funkcjonariuszom ujawniając, że transportowanymi narządami była wątroba i nerka. Dodał, że w tak nadzwyczajnym pilotażu cenna jest każda sekunda.