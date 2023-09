Policjanci otrzymali podziękowania Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy, którzy brali udział w poszukiwaniach seniorki na terenie gminy Śliwice. Dzięki ich działaniom 88-latka trafiła pod opiekę najbliższych.

We wtorek, 12 wrzesnia 2023 roku około godz. 20:15 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tucholi otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 88-letniej kobiety, która o godzinie 17:00 poszła do lasu na grzyby w rejonie Śliwic i nie powróciła na noc do miejsca przebywania. Rodzina przez pierwsze godziny próbowała na własną rękę odnaleźć kobietę. Jednak wszelkie działania bliskich nie przynosiły zamierzonego skutku.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Tucholi oraz podległych posterunków. Mundurowi postanowili wytypować i sprawdzić kilka miejsc na wskazanym terenie leśnym. Dzięki ich dobrej znajomości topografii terenu właśnie w jednym z nich, pomimo pory nocnej, odnaleźli zaginioną kobietę. 88-latka była wymęczona, ale nie wymagała pomocy medycznej. Dzięki szybkim oraz odpowiednim działaniom funkcjonariuszy kobieta cała i zdrowa wróciła pod opiekę rodziny.

Działania mundurowych, którzy brali udział w poszukiwaniach, zostały docenione przez rodzinę seniorki. Do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi wpłynęły podziękowania, w których czytamy m.in. „… Jest w Was moc, wielka empatia dla ludzi…”

Skierowane podziękowania są miłym akcentem w codziennej policyjnej służbie.