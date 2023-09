Niewybuchy w murach kościoła Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas prac wokół kościoła w Babicach, w powiecie chrzanowskim natrafiono na cztery skorodowane niewybuchy. Dwa pociski artyleryjskie znajdowały się w ogrodzeniu kościoła, natomiast pocisk i granat w murach kościoła. Niewybuchami zajęła się już wyspecjalizowana grupa przeciwdesantowa.

We wtorek, 12 września br.,około godz. 9 do Komisariatu Policji w Alwerni wpłynęło zgłoszenie o ujawnieniu podczas prac na terenie kościoła w Babicach czterech niewybuchów najprawdopodobniej pochodzących z okresu II wojny światowej. Jak ustalono, w murach bramy okalającej kościół znajdowały się wbite dwa pociski artyleryjskie, natomiast w murach kościoła tkwił pocisk i granat. Do czasu przybycia 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa miejsce było zabezpieczane przez policjantów. 13 września specjalna grupa z Krakowa usunęła dwa pociski z murów i zabrała niewybuchy do magazynu przeznaczonego na tego rodzaju znaleziska. W najbliższym czasie wojsko zajmie się również wydostaniem pocisku i granatu z murów kościoła.

Policja przypomina !!!

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić Policję. Pamiętajmy, jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu! Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.