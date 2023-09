Pod paleniskiem wybuchł pocisk artyleryjski Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wskutek nagrzania wysoką temperaturą doszło do detonacji pocisku. Wybuch miał miejsce następnego dnia po ognisku, kiedy w pobliżu nie było osób, które mogłyby ucierpieć od siły rażenia.

Do wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj około godziny 10 na jednej z posesji w miejscowości Ciółkowo Rządowe (gm. Obryte). Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dzień wcześniej, wieczorową porą, właściciele posesji, na której doszło do zdarzenia, w miejscu detonacji pocisku, spędzali czas przy ognisku. Kolejnego dnia rano, przebywając w domu, 36-letnia właścicielka posesji usłyszałą przeraźliwy huk. Jak się okazało, w skutek nagrzania wysoką temperaturą doszło do rozerwania znajdującego się w ziemi pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej. Na szczęście w pobliżu nie było osób, które mogłyby ucierpieć od siły rażenia. Uszkodzeniu uległa karoseria i szyby w zaparkowanym nieopodal pojeździe. Na miejsce przybył patrol saperski, który zabezpieczył odłamki pocisku. Funkcjonariusze dokonali skrupulatnego sprawdzenia terenu posesji. Innych niebezpiecznych przedmiotów nie ujawnili.

Policja przestrzega i apeluje!

Należy pamiętać, że każdorazowo w przypadku ujawnienia przedmiotu choćby przypominającego niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie mogą nieść ze sobą te groźne znaleziska, w żadnym wypadku nie należy ich dotykać, czy przemieszczać — może to grozić wybuchem!