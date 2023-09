Poszukiwania zaginionego mężczyzny zakończone sukcesem Data publikacji 15.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony wtorek na terenie gmin Lubomierz i Gryfów Śląski prowadzone były działania poszukiwawcze za zaginionym 31-latkiem. W czynności zaangażowani byli funkcjonariusze z Policyjnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej, a także pozostali policjanci z Gryfowa Śląskiego, którzy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu sprawdzali rozległy teren. Ponadto do działań dołączyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim. Poszukiwania zostały zakończone już po kilku godzinach w związku z odnalezieniem zaginionego mężczyzny, który został przekazany pod opiekę lekarzy.

We wtorek, 12 września w godzinach popołudniowych Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 31-letniego mieszkańca gminy Lubomierz. Ze zgłoszenia wynikało, że może on znajdować się w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu. W związku z tym do działań natychmiast przystąpiły patrole policyjne z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Ogłoszony został ponadto alarm dla specjalistycznej Policyjnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Przy szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych na terenie gmin Lubomierz i Gryfów Śląski, policjanci wykorzystali specjalistyczny sprzęt, w tym m.in. Mobilny Sztab Dowodzenia, noktowizory, kamerę termowizyjną oraz drona z kamerą termowizyjną, a także zaangażowali tropiącego psa służbowego.

Po kilku godzinach trwania działań zaginiony mężczyzna, przy pomocy postronnych osób, został odnaleziony i przekazany pod opiekę medyków. Tym samym poszukiwania zostały zakończone sukcesem. A wszystko to w duchu policyjnego hasła „pomagać i chronić”.