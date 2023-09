Informacja na temat incydentu z udziałem funkcjonariusza, wobec którego została natychmiast podjęta decyzja o wydaleniu ze służby Data publikacji 16.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiego Oddziału Prewencji realizowali czynności z udziałem mężczyzny podejrzanego o handel i posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Mundurowi ujawnili przy mężczyźnie, a następnie zabezpieczyli w jego mieszkaniu, pół kilograma różnego rodzaju narkotyków m.in. marihuanę, amfetaminę, metamfetaminę, esctazy oraz morfinę i sporą ilość gotówki niewiadomego pochodzenia. 26-latek usłyszał już zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Podczas tych działań policjanci zauważyli, jak jeden z funkcjonariuszy przywłaszczył części ujawnionych środków pieniężnych i w związku z tym został on przez nich natychmiast zatrzymany. Zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych…

O zdarzeniu powiadomione zostały niezwłocznie policyjne komórki kontrolne, w tym Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz miejscowa prokuratura, które to wdrożyły stosowne czynności. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu po otrzymaniu informacji o tym incydencie, polecił natychmiast zawiesić funkcjonariusza w czynnościach służbowych, wszcząć postępowanie dyscyplinarne i wdrożyć procedurę zmierzającą do jego usunięcia ze służby w trybie natychmiastowym.

Zachowanie to jest karygodne i nie ma miejsca w naszej formacji dla osób dopuszczających się tego typu czynów. Już tylko godziny dzielą posiadającego zaledwie 4-letni staż funkcjonariusza, od jego wydalenia ze służby.

(KWP we Wrocławiu / wsz)