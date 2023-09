Uroczystości przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Data publikacji 17.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Po południu 17 września przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się uroczystości 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Odczytany został apel pamięci, oddano salwę honorową i odmówione zostały modlitwy międzyreligijne.

Podczas uroczystości pod warszawskim Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie z udziałem władz państwowych, Sybiraków oraz z asystą honorową Wojska Polskiego zgromadzeni oddali hołd Polakom poległym i pomordowanym w wyniku sowieckiej agresji z 17 września 1939 r. Obchody 84. rocznicy rozpoczęły się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego i Hejnału Warszawskiego.



List od prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników odczytał Doradca Tadeusz Deszkiewicz. - Dzisiejsza data przypomina nam, Polakom, o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej historii najnowszej, jakim była napaść Rosji sowieckiej na Polskę. Razem z Państwem pragnę oddać hołd wszystkim ofiarom agresji dokonanej w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami na podstawie tajnych postanowień paktu Ribbentrop–Mołotow. Pochylam głowę na znak czci dla tych, których upamiętnia tutejszy pomnik: oficerów Wojska Polskiego i innych ofiar zbrodni katyńskiej, rodaków uwięzionych w łagrach i deportowanych w odległe rejony ZSRR. Dziękuję wszystkim, którzy w rocznicę 17 września 1939 roku dają świadectwo narodowej pamięci – napisał prezydent.



Odczytany został apel pamięci, a delegacje złożyły wieńce przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka w uroczystościach wziął udział I z-ca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.



17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji i realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór Polski.

Uroczystość pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie autorstwa Maksymiliana Biskupskiego, to coroczny punkt obchodów rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Pomnik przedstawia wagon deportacyjny z leżącymi na nim krzyżami (łacińskimi i prawosławnymi), a także żydowską macewę i nagrobek muzułmański. Przed stojącą na torze kolejowym platformą ułożono 41 podkładów kolejowych, na których umieszczono nazwy pól bitewnych z września 1939 r. znajdujących się we wschodniej Polsce oraz nazwy miejscowości-miejsc kaźni narodu polskiego w ZSRR.

Pomnik został wybudowany ku czci Polaków poległych i pomordowanych na Wschodzie, a w szczególności wywiezionych do łagrów na Syberii oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej. Głównym inicjatorem budowy monumentu był Wojciech Ziembiński, którego upamiętnia odsłonięta w ubiegłym roku tablica. Monument został odsłonięty 17 września 1995.

W 1999 r. przed pomnikiem tym modlił się Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski.



