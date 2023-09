Bądź ostrożny w Internecie! Wirtualne inwestycje mogą stanowić realne zagrożenie! Data publikacji 18.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wizja szybkiego zarobku skusiła mieszkańca powiatu olsztyńskiego do przelania pieniędzy na pewną platformę inwestycyjną. Niestety, zamiast obiecanych zysków, mężczyzna wraz z najbliższymi stracił prawie pół miliona złotych. Pamiętajmy, że zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, to my sami w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych oszczędności. Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zdrowego rozsądku przy tego typu transakcjach.

W piątek, 15 września 2023 roku do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosił się pewien mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który poinformował, że padł ofiarą oszustów. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że na początku czerwca 2023 roku przeglądając strony internetowe, zauważył reklamę polecającą szybkie i proste pomnożenie pieniędzy inwestując w kryptowaluty. Senior postanowił zadzwonić na podany numer telefonu. Przedstawiciel witryny podający się za brokera finansowego przekazał pokrzywdzonemu podstawowe informacje dotyczące prowadzonych inwestycji.

Mężczyzna zachęcony perspektywą szybkiego zysku wykonał kilka przelewów na wskazaną platformę inwestycyjną. W pewnym momencie rzekomy przedstawiciel finansowy polecił zainstalowanie aplikacji na telefonie mężczyzny oraz jego żony, co miało pomóc w sprawnym obrocie zainwestowanymi środkami. Ponadto w tym celu pokrzywdzony miał również zainstalować mobilne aplikacje do bankowości internetowej. Jak się okazało w ten sposób oszust uzyskał dostęp do konta pokrzywdzonego i jego najbliższych. Senior zorientował się, że padł ofiarą przestępców, po tym jak z rachunków bankowych zniknęły oszczędności, a także zaciągnięto na nie pożyczki bankowe. Łączna suma strat to 485 tysięcy złotych.

Pamiętajmy!

Nie dajmy się skusić pozornie atrakcyjnym ofertom szybkiego zysku. Podejmując decyzje finansowe, zachowajmy zdrowy rozsądek i dużą ostrożność. Przed jej podjęciem dokładnie zweryfikujmy wiarygodność i rzetelność podmiotu, z którym zamierzamy współpracować. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się i zrozumieć zasady działania poszczególnych instrumentów finansowych. Warto przeczytać komentarze na temat danego podmiotu. Nigdy nikomu nie wolno udostępniać swojego konta bankowego i danych logowania. Tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. Jeżeli konsultant proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnego zarządzania pulpitem to można być pewnym, że jest to oszustwo. O wszelkich próbach oszustwach należy natychmiast powiadomić służby.