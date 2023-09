Nietrzeźwi rodzice w domu, a dzieci chodziły po ulicy Data publikacji 18.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna 1,5-roczna dziewczynka i 3,5-letni chłopiec chodzili sami po ulicy w Sokółce. Dzieci zauważyli kierowcy i poinformowali policjantów, którzy przejeżdżali nieopodal. Mundurowi zaopiekowali się dziećmi. Okazało się, że matka dzieci i jej partner byli nietrzeźwi. Dzieci trafiły do szpitala, a rodzice do policyjnego aresztu.

W niedzielę (17.09.2023) przed południem sokólscy policjanci zauważyli gwałtownie hamujące samochody na jednej z ulic w mieście. Gdy zatrzymali się, żeby sprawdzić, co się dzieje podeszła do nich kobieta i przekazała, że po jezdni chodzi małe dziecko. Była to niespełna 1,5 roczna dziewczynka. Na chodniku przed otwartą bramą posesji stał 3,5-letni chłopiec. Funkcjonariusze zaopiekowali się rodzeństwem i zaprowadzili je na posesję. Tam przebywał 54-letni mężczyzna, a w domu 36-letnia matka dwójki dzieci. Badanie alkomatem małżeństwa wykazało, że obydwoje mieli blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Dzieci trafiły na badania do szpitala, a ich rodzice do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwieją. Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności rodziców. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki, kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.