Ratowali życie i zdrowie pacjentów - mobilizacja służb przy pożarze i ewakuacji szpitala Data publikacji 18.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i strażacy ewakuowali z płonącego szpitala w Żaganiu ponad 50 osób. Akcja ratownicza została prowadzona bardzo sprawnie – na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń. Na miejscu, po zakończeniu akcji ratowniczej policjanci prowadzili czynności procesowe, dzięki którym możliwe będzie poznanie przyczyn tego zdarzenia.

W niedzielę w nocy (17 września ) w szpitalu w Żaganiu wybuchł pożar. Ogień pojawił się na drugim piętrze budynku w jednej z sal, w których przebywali pacjenci. Na miejsce, oprócz zastępów Straży Pożarnej, natychmiast zostali skierowani żagańscy policjanci – między innymi funkcjonariusze służby kryminalnej oraz patrolowo-interwencyjnej. W trakcje akcji gaśniczej w kłębach gęstego dymu z narażeniem życia i zdrowia wspólnie ze strażakami wyprowadzili z zagrożonych pomieszczeń 40 pacjentów i 14 osób personelu medycznego. Mundurowi pomogli także w zabezpieczeniu rzeczy osobistych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Większość ewakuowanych stanowiły osoby starsze, dla których sytuacja zagracając ich życiu była niezwykle stresująca. Wobec tego funkcjonariusze zapewnili im także niezbędne wsparcie psychiczne. Policjanci zabezpieczali także drogi dojazdowe do placówki, aby umożliwić przejazd dla skierowanych na miejsce kolejnych zastępów straży pożarnej oraz umożliwić sprawny transportu pacjentów do żarskiego szpitala. W wyniku pożaru sześć osób zostało poszkodowanych, jednak nie są to obrażania zagrażające ich życiu.

Obecnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żaganiu prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności powstania pożaru. W tym celu śledczy między innymi przeprowadzili niezbędne oględziny miejsca oraz przesłuchiwali świadków zdarzenia.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu