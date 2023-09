Policjantka w czasie wolnym rozpoznała osobę poszukiwaną listem gończym Data publikacji 18.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka Wydziału Kryminalnego włoszczowskiej komendy, w czasie wolnym od służby rozpoznała mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Okazało się, że 43-latek poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności za jazdę pojazdem po alkoholu.

W piątek, 15 września policjantka Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie wykazała się dużą czujnością i bardzo dobrą pamięcią. W czasie wolnym od służby, przebywając w jednym ze sklepów na terenie miasta rozpoznała poszukiwanego mężczyznę. Funkcjonariuszka natychmiast poinformowała o powyższym zdarzeniu dyżurnego włoszczowskiej komendy, który skierował na miejsce policyjny patrol. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach potwierdziło się, że 43-latek ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, skąd został przewieziony do zakładu karnego, w celu odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za jazdę pojazdem po alkoholu.