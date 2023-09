Ostrołęcki policjant podbija międzynarodowe zawody w Nordic Walking Data publikacji 18.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Marcin Brewczyński na co dzień jest funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Służbę pełni jako dzielnicowy w Posterunku Policji w Łysych. W czasie wolnym od obowiązków służbowych oddaje się swojej pasji, jaką jest Nordic Walking. Sport był zawsze jego pasją, do 2018 roku była to kulturystyka, sporty siłowe, czy sztuki walki. Policjant zajął III miejsce w kategorii M1 w Pucharze Świata na dystansie 10 kilometrów, który odbyła się w Bełchatowie.

W pierwszych zawodach Nordic Walking policjant z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wystartował w 2019r. Mimo braku doświadczenia zajął już wtedy miejsce na podium. To był moment, w którym postanowił pójść w tym kierunku. Z treningu na trening rosło jego zaangażowanie i zaczął próbować swoich sił w lokalnych zawodach, których zwieńczeniem były kolejne medale i puchary. Przez następne 3 lata skupił się na tej dyscyplinie.

W sierpniu 2023 roku postanowił spróbować swoich sił na arenie ogólnopolskiej, a nawet i światowej. Jego determinacja w połączeniu z ciężką pracą i zaangażowaniem pokazała, że na osiągnięcia nie musiał długo czekać, oto kilka z nich:

· III miejsce w kategorii M1 w PGE Nordic Walking World Cup 2023 Bełchatów Poland czyli Puchar Świata federacji ONWF na dystansie 10km,

· II miejsce w kategorii na dystansie 21km w INWA Nordic Walking European Championships 2023 Poland, Jedlińsk,

· II miejsce w kategorii na dystansie 5km w Czech Nordic Walking Championchips Czechy 2023,

· II miejsce w kategorii na dystansie 5km w First of the World Nordic Walking League 2023,

· III miejsce na dystansie 10km w Polska Federacja Nordic Walking Mistrzostwa Polski w Wejherowie,

· II miejsce Open i I miejsce w kategorii w Pucharze Polski Polskiej Federacji Nordic Walking Hajnówka 2023,

Ponadto wiele startów w Pucharach Polski organizowanych przez ONWF World Original Nordic Walking Federation oraz INWS, w których również zdobywał podium.

Asp. Marcin Brewczyński jest inspiracją dla tych, którzy dążą do osiągnięcia sukcesów zarówno w służbie jak i w swoich osobistych pasjach. Jego historia pokazuje, że ciężką pracą i wysiłkiem można osiągnąć najwyższe cele, niezależnie od wyzwań stawianych przez życie zawodowe.

Jako dzielnicowy ma bardzo dobry kontakt nie tylko z osobami dorosłymi, ale także podczas działań profilaktycznych, m.in. w szkołach spotyka się z uczniami i pokazuje im pasję, jaką jest sport. W ten sposób przedstawia im także alternatywę dla aktywnego spędzania czasu wolnego.

Gratulujemy zdobytych medali, pucharów i życzymy dalszych sukcesów zarówno na drodze sportowej, jak i zawodowej.

kom. Tomasz Żerański