Było poszukiwany 4 listami gończymi za rozbój, włamania i kradzieże – zatrzymali go kryminalni Data publikacji 18.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Świebodzińskich policjanci zatrzymali 31-latek poszukiwanego czterema listami gończymi za rozbój, włamania i kradzieże, a także w związku z niepowrotem z przerwy w odbywaniu kary. Mężczyzna ma do odbycia blisko dwa lata więzienia, jednakże prowadzone wobec niego czynności mogą skutkować znacznym przedłużeniem tego okresu.

Zespół do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób wchodzący w skład Wydziału Kryminalnego świebodzińskiej jednostki Policji zajmuje się poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania, zaginionymi, a także identyfikacją osób, których tożsamość nie jest znana. Jedną ze spraw, którymi się zajmowali, była nagłośniona w mediach sytuacja mężczyzny, który podróżował pociągiem przez Europę i trafił do jednego ze szpitali w powiecie świebodzińskim. Jego tożsamość próbowano ustalić we wszystkich europejskich krajach - Policjanci ustalili tożsamość tajemniczego pasażera z pociągu Berlin – Warszawa.

Funkcjonariusze wchodzący w skład tego zespołu stale zbierają informację o możliwym miejscu pobytu osób poszukiwanych i dokonują regularnych zatrzymań. Jednym z nich jest sprawa 31-letniego mieszkańca Świebodzina, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Usiłował on uniknąć ciążących na nim kar pozbawienia wolności, jak również toczących się postępowań, które mogą zakończyć się nawet wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Zatrzymany wyszedł na przepustkę z jednego z aresztów śledczych i nie powrócił. W związku z tym został za nim wystawiony list gończy, a kolejne trzy wydano w związku z przestępstwami rozboju, włamań oraz kradzieży. Skuteczne działania policjantów z zespołu doprowadziły w piątek (16 września) do ustalenia miejsca, w którym ukrywał się 31-latek oraz jego skutecznego zatrzymania. Został on przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności w wymiarze blisko 2 lat, jednocześnie oczekując na wyniki toczących się z jego udziałem postępowań.