Policjanci ze Szczecina pomogli seniorowi z Białowieży

To już kolejna interwencja, podczas której policjanci delegowani do pełnienia służby w rejonie przygranicznym pomagają lokalnym mieszkańcom. Tym razem z pomocą ruszyli mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. W nocy, w Białowieży zauważyli leżącego na chodniku starszego mężczyznę. Okazało się, że był to schorowany 78-letni pensjonariusz domu pomocy. Policjanci zaopiekowali się seniorem i odwieźli go do miejsca zamieszkania.