Policjanci wracając po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

Data publikacji 18.09.2023

Policjanci z komisariatu w Skórcu wracając po służbie zatrzymali 35-letniego kierowcę opla, który miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i jak się okazało 3 obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nie raz możemy się przekonać o tym, że policjant to nie tylko zawód, ale misja. Pracując w tym zawodzie, nawet poza służbą zwracamy uwagę na zachowania innych osób i na nie reagujemy. W sobotę (16.09.2023) dwójka policjantów z Komisariatu Policji w Skórcu, post. Paulina Nasiłowska-Kondej i st. post. Damian Kot, wracając już po służbie zauważyli dziwny styl jazdy kierowcy opla, który wzbudził w nich podejrzenia co do stanu trzeźwości kierującego. Zatrzymali pojazd i wezwali na miejsce patrol policji. Jak się okazało, nie mylili się. 35- letni kierowca był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach i okazało się, że ma 3 obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz odpowie przed sądem grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.