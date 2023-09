Ratowanie życia na polu walki. Ćwiczenia kontrterrorystów i medyków Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy kontrterroryści zorganizowali ćwiczenia z udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej w trudnych i niebezpiecznych warunkach bojowych. Scenariusze zakładały między innymi ratowanie rannych osób pod ostrzałem wroga, czy udzielanie pomocy nocą z wykorzystaniem noktowizji. W szkoleniu, poza kontrterrorystami z Gorzowa i BOA, udział wzięli także medycy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz podmiotów prywatnych.

Działania policyjnych kontrterrorystów należą do tych najbardziej niebezpiecznych i ryzykownych, ponieważ często towarzyszy im zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Mundurowi poza neutralizacją napastników, muszą jeszcze zadbać o osoby ranne. To na polu walki, kiedy prowadzony jest ostrzał, stanowi niezwykle trudne zadanie. Potrafią poradzić sobie z nim tylko najlepiej wyszkoleni funkcjonariusze, dlatego też lubuscy kontrterroryści już po raz trzeci zorganizowali bardzo widowiskowe ćwiczenia z zakresu udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej w warunkach bojowych.

13 i 14 września na poligonie wojskowym w Wędrzynie w specjalistycznym szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników. Wśród nich byli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz BOA, medycy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i z podmiotów prywatnych, przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lubińcu oraz Zarządu Yoshi Innovation, a także policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Całe przedsięwzięcie odbywało się w kooperacji z Centrum Operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Dwudniowe ćwiczenia bazowały na założeniach Medycyny Pola Walki (TCCC - Tactical combat casualty care). Uczestnicy wzięli udział w warsztatach teoretycznych, aby następnie nabytą wiedzę wypróbować w praktyce. Ta polegała na przećwiczeniu kilku scenariuszy, które były bardzo zbliżone do realistycznych działań. Policjanci i medycy udzielali pomocy osobom rannym w bardzo niebezpiecznych warunkach. Mundurowi musieli zrealizować postawione przed nimi zadania bojowe, zadbać o bezpieczeństwo medyków i umożliwić im skuteczne działanie. Dzięki wykorzystaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także zaawansowanego sprzętu służącego do pozoracji medycznej, ćwiczenia wyglądały bardzo realistycznie. W tym roku dla uczestników przygotowano także zadania polegające na przeprowadzeniu zabiegów medycznych w warunkach nocnych. To wiązało się z koniecznością wykorzystania sprzętu noktowizyjnego.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim