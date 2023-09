Kryminalni z Częstochowy przejęli blisko 11,5 kg marihuany Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z częstochowskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który w wynajmowanym garażu przechowywał znaczną ilość narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 11,5 kg zielonego suszu. Podejrzany usłyszał prokuratorski zarzut i decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie uzyskali informację, z której wynikało, że w jednym z wynajmowanych garaży na terenie Częstochowy 32-latek przechowuje znaczną ilość środków odurzających. W ubiegły czwartek (14.09.2023) zastali pod wskazanym adresem mężczyznę, który właśnie wchodził do tego pomieszczenia. Okazało się, że przechowywał tam prawie 11,5 kilograma zielonego suszu. Wstępne testy potwierdziły, że jest to marihuana.

32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W piątek został doprowadzony do sądu, który przychylił się do wniosku śledczych i podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Zatrzymanemu grozi teraz kara do 10 lat więzienia.