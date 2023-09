Podpalacz i wandal na 3 miesiące trafił do aresztu Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wieliszewa zatrzymali 21-latka, który podłożył ogień w jednym z domów na terenie gminy, dopuścił się kradzieży rozbójniczej oraz uszkodził 5 aut. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych kilka godzin po zaistniałych zdarzeniach. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legionowie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

Do wszystkich wskazanych wyżej zdarzeń doszło na terenie gminy Wieliszew w minionym tygodniu. Mundurowi najpierw otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów oraz kradzieży rozbójniczej. Jak wynikało z relacji świadków młody mężczyzna wtargnął do domu pokrzywdzonej, zaprószył ogień w pomieszczeniach piwnicznych oraz skradł pieniądze i złotą biżuterię. Kiedy pokrzywdzona próbowała nie dopuścić do kradzieży, mężczyzna odepchnął ją powodując uraz głowy u kobiety. Napastnika próbowali ująć przypadkowi świadkowie, jednak ten oddalił się z miejsca.

W tym samym czasie do dyżurnego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu kilku pojazdów w okolicy, gdzie interweniowali mundurowi. Z relacji zgłaszającego wynikało, iż sprawcą zniszczenia aut może być poszukiwany już przez policjantów mężczyzna.

Po kilku godzinach od zaistnienia obu przestępstw 21-latek był już w rękach mundurowych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Następnie prokurator prowadzący śledztwo przedstawił mężczyźnie zarzuty dotyczących uszkodzenia mienia, kradzieży rozbójniczej oraz narażenia pokrzywdzonej na utratę zdrowia i życia.

Na wniosek prokuratora Sąd rejonowy w Legionowie zastosował wobec 21-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonowa w Legionowie.