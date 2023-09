Wyjątkowa interwencja i wyjątkowe podziękowania dla policjantów Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie zadzwonił mieszkaniec Kutna z podziękowaniami, za okazaną pomoc i pełne empatii podejście policjantów. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych to jedne z najważniejszych dewiz przyświecających policjantom w ich codziennej służbie.

Każdego dnia policjanci spotykają się z mieszkańcami, podejmują liczne interwencje, rozwiązują problemy, starając się do każdego człowieka podchodzić z szacunkiem i empatią, a swoje czynności wykonują w sposób profesjonalny.



W sobotnią noc 17 września br. dyżurny kutnowskiej komendy odebrał telefon od starszego mężczyzny z prośbą o pomoc przy chorej żonie. Dyżurny z dużą empatią wysłuchał 82-latka, który sam opiekuje się swoją 83-letnią żoną. Mężczyzna oświadczył, że jego żona zsunęła się z łóżka, a on sam nie ma siły jej podnieść. Dyżurny skierował na miejsce patrol policji, który udzielił niezbędnej pomocy starszemu małżeństwu. 18 września 82-letni mieszkaniec Kutna zadzwonił ponownie do komendy i ze wzruszonym głosem dziękował policjantom za okazaną pomoc, dobre serce i empatię. Podziękowania zostały skierowane dla starszego posterunkowego Krystiana Byczkowskiego oraz starszej posterunkowej Karoliny Wójkowskiej z Wydziału Prewencji oraz do dyżurnego starszego aspiranta Łukasza Sierki. Jak zaznaczył rozmówca, policjanci okazali mu szacunek i empatię, udzielając niezbędnej pomocy przy chorej żonie.

Żadne otrzymane zgłoszenie nie jest przez nas bagatelizowane, zawsze służymy pomocą. W takich sytuacjach hasło „Pomagamy i Chronimy” nabiera szczególnego znaczenia, a podziękowania to dla policjantów najwyższy wyraz uznania za pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękujemy za miłe słowa uznania.