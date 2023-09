Ewakuacja pacjentów z płonącego szpitala – ćwiczenia służb Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ewakuacja pacjentów szpitala w Żarach w związku z pożarem obiektu to temat ćwiczeń, w których uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach wspólnie ze strażakami oraz służbą medyczną.

W piątek rano (15 września) na terenie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach wybuchł pożar. Na miejscu w akcji uczestniczy personel medyczny oraz powiadomione służby ratunkowe takie jak Policja, Wojskowa Straż Pożarna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Na szczęście to tylko scenariusz wspólnych ćwiczeń zorganizowanych przez kierownictwo 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach. Scenariusz wspólnych działań zakładał organizację i prowadzenie ewakuacji ludności cywilnej oraz pacjentów szpitala w związku z pożarem. Zadania jakie mieli do wykonania policjanci to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpraca z podmiotami biorącymi udział w ewakuacji, a także podejmowanie działań ratowniczych. Celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w zakresie wymiany informacji z organami nadrzędnymi oraz współdziałanie i koordynacja działań wszystkich służb w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji. Istotne było także wypracowanie algorytmów postępowania i sposobu działania wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniach. Po zakończonych działaniach przedstawiciele służb omówili procedury stosowane podczas takiej sytuacji, a także wymienili spostrzeżenia w związku z problemami jakie mogą powstać na wypadek realnego zagrożenia pożarem.

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach