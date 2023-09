Ostrołęcki policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Myszyńcu asp. szt. Mariusz Ślubecki swoją postawą pokazał, że dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców nie kończy się w momencie „ zdjęcia munduru” i trwa 24 godziny na dobę. Jego dobre rozpoznanie terenu i spostrzegawczość pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości do odbycia kary blisko 2,5 roku pozbawienia wolności.

Nieuchronność kary jest jednym z ważniejszych elementów postępowania karnego. Doskonale zdają sobie z tego sprawę policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy każdego roku zatrzymują kilkadziesiąt osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Jest to możliwe również dzięki dobremu przepływowi informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami ostrołęckiej komendy Policji.

Wczoraj na jednej z ulic Myszyńca dzielnicowy z Komisariatu Policji w Myszyńcu asp. szt. Mariusz Ślubecki, który był w dniu wolnym od służby, zauważył idącego chodnikiem mężczyznę, którego rozpoznał jako osobę poszukiwaną do dobycia kary blisko 2,5 roku pozbawienia wolności.

Policjant bez wahania podbiegł do mężczyzny i ujął go na jednej z ulic Myszyńca. O wszystkim także powiadomił dyżurnego ostrołęckich policjantów, który skierował w to miejsce policyjny patrol.

Poszukiwany został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jeszcze dziś zostanie doprowadzony do Zakładu Karnego, gdzie spędzi najbliższe lata zgodnie z orzeczonym wyrokiem.

Przypominamy:

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który jest najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjant pracujący blisko mieszkańców, umiejący wsłuchiwać się w ich problemy i oczekiwania oraz skutecznie na nie reagować. Do dzielnicowego można zwrócić się o pomoc i poradę prawną, poinformować o niepokojącej sytuacji, o zagrożeniu. Każdy mieszkaniec może łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji „Moja Komenda”. Wszyscy dzielnicowi, posiadają służbowy telefon komórkowy i skrzynkę mailową, więc zainteresowana osoba może napisać lub zadzwonić do swojego dzielnicowego z nurtującym ją problemem.