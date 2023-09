Białostoccy policjanci pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej drogówki i patrolówki pilotowali pojazd do szpitala. W aucie przewożona była rodząca kobieta. Mundurowi od alei Jana Pawła II do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku zapewnili szybki i bezpieczny przejazd 32-latkowi i jego 29-letniej żonie. Chwilę po przybyciu rodziców do szpitala, na świat przyszła córeczka mieszkańców gminy Zawady.

Wczoraj z rana białostoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o potrzebie pilnego pilotażu pojazdu z rodzącą kobietą. Jadący drogą S-8 od strony Warszawy mężczyzna powiedział, że wiezie ze sobą żonę i muszą szybko dotrzeć do szpitala. Policjanci z białostockiej drogówki zauważyli mercedesa zgłaszającego na alei Jana Pawła II. Chwilę potem dołączyli policjanci z białostockiej patrolówki. Funkcjonariusze włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i rozpoczęli pilotaż do szpitala. Na ulicach Białegostoku panował poranny szczyt komunikacyjny. Mimo to po kilku minutach mieszkańcy gminy Zawady bezpiecznie dotarli przed Szpital Wojewódzki w Białymstoku. Chwilę później, jeszcze w pojeździe, na świat przyszła córeczka pilotowanych rodziców.