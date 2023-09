Na jeziorze wywróciły się dwa kajaki. Z pomocą ruszyli policyjni wodniacy Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wywróciły się dwa kajaki a osoby, które z nich korzystały pozostawały w wodzie. Z pomocą przybyli policjanci i ratownicy wodni, którzy wciągnęli osoby na pokład, a kajaki odholowali do brzegu. Korzystając z wodnych środków transportu pamiętajmy o rozwadze i zachowaniu bezpieczeństwa.

Mimo że wakacje się już skończyły to pogoda wciąż dopisuje. Nadal sprzyja ona osobom lubiącym spędzać czas nad wodą. W rejonach jezior wypoczywają urlopowicze lub amatorzy różnego rodzaju sportów wodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwają policyjni motorowodniacy wraz z ratownikami z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwają szczególnie w weekendy. Patrole piesze wzdłuż miejsc wypoczynku, doraźne kontrole plaż oraz osób korzystających z łodzi i innych urządzeń pływających to ich podstawowe zadania. Podczas jednego z takich patroli, w sobotę, 16 września do policjanta pełniącego służbę na motorówce zgłosił się patrol Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z informacją o wywróceniu się dwóch kajaków. Z przekazanych informacji wynikało, że osoby nadal przebywają w wodzie. Obie załogi motorówkami pilnie skierowały się we wskazany rejon gdzie potwierdziło się, że wywróceniu uległy dwa kajaki. Jednemu z nich pomocy udzielili policjanci, a drugiemu patrol ratowników wodnych. Dzięki profesjonalnym i błyskawicznym działaniom służb nikomu nic się nie stało. Ta sytuacja jednak przypomina, aby zawsze mieć respekt do wody i wypoczywając nad akwenami zachować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim należy pamiętać o podstawach bezpieczeństwa, czyli na przykład posiadać kapoki, kamizelki lub koła ratunkowe.

Sprzyjająca pogoda może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas i do tego momentu policjanci oraz ratownicy wspólnie będą pełnić służby na wodach, aby czuwać nad bezpieczeństwem osób tam wypoczywających.