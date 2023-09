Chciał zainwestować – stracił ponad 100 000 zł Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 60-latek zachęcony obiecanym dużym zyskiem podczas inwestowania na giełdzie postępował według wytycznych „konsultanta”. Tym sposobem podał nieświadomie oszustom dostęp do swojej bankowości elektronicznej. Mężczyzna stracił z konta blisko 111 tysięcy złotych! Apelujemy o zachowanie wszelkiej ostrożności podczas rozmów telefonicznych.

Na Policję zgłosił się 60-letni mieszkaniec Lublina, który złożył zawiadomienie o popełnionym oszustwie ja jego szkodę. Zrelacjonował, że skontaktował się z nim telefonicznie konsultant i zaproponował mu założenie konta do inwestowania. Mężczyzna się zgodził i inwestowanie rozpoczął od wpłat drobnych kwot na konto. Konsultant kontaktował się z nim wielokrotnie i prowadził przez procedury pomnażania jego zysków. Gdy 60-latek chciał zakończyć inwestowanie konsultant miał rozpocząć procedurę wypłaty zgormadzonych środków na jego rachunek. W tym celu mężczyzna miał przesłać skan dowodu osobistego, zainstalować program do zdalnej obsługi pulpitu na telefonie i komputerze oraz zmienić sposób dostępu do swojego rachunku bankowego na autoryzację za pośrednictwem SMS. Gdy mężczyzna to zrobił utracił możliwość korzystania ze swojego konta. Gdy skontaktował się ze swoim bankiem okazało się, że z jego konta zostało wypłacone blisko 111 tysięcy złotych.

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności podczas inwestowania. Naszą czujność powinno wzbudzić polecenie zainstalowania programów do zdalnej obsługi pulpitu. Niemalże w każdym przypadku to próba wyłudzenia dostępu do konta i przechwycenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach.