Skradzione motocykle warte 200 tysięcy złotych odzyskane przez policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj W niespełna 24 godziny od kradzieży, policjanci z Komisariatu Policji w Skwierzynie odzyskali cztery motocykle o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych, które zostały skradzione dzień wcześniej w Niemczech. Pojazdy ukryte były w jednym z garaży na terenie Skwierzyny. Do sprawy mundurowi zatrzymali jedną osobę, która usłyszała zarzuty.

Działania policjantów rozpoczęły się po otrzymaniu informacji od niemieckiej policji, która przekazała o kradzieży motocykli na terenie Niemiec. W ramach międzynarodowej współpracy, polscy funkcjonariusze od razu podjęli działania w celu ustalenia miejsca ukrycia skradzionych pojazdów. Z informacji wynikało, że przestępcy działali sprawnie i błyskawicznie, co utrudniło ich wykrycie. Dzięki efektywnej współpracy z niemieckimi służbami, funkcjonariusze pracujący nad sprawą szybko dotarli do jednego z garaży na terenie Skwierzyny, w którym przechowywane były skradzione motocykle. Ich łączna wartość wynosiła około 200 tysięcy złotych. Wszystkie pojazdy zostały odnalezione w doskonałym stanie. W trakcie przeszukania garażu, funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę podejrzaną o paserstwo. Przeprowadzona operacja jest dowodem na skuteczność współpracy międzynarodowej i determinacji policji w walce z przestępczością. Szybka reakcja i profesjonalizm funkcjonariuszy, doprowadziły do odzyskania skradzionego mienia oraz zatrzymania podejrzanego. Wszystkie odzyskane motocykle zostaną zwrócone ich właścicielom, a policyjne czynności w tej sprawie będą trwać, aby doprowadzić wszystkich sprawców przestępstwa przed wymiar sprawiedliwości.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu