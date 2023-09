Padła ofiarą oszustwa „na policjanta” – apelujemy o ostrożność!

Nie podawaj danych do bankowości elektronicznej: haseł, loginów, numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu;

Czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostajesz z banku, zanim wykorzystasz go nie wiedząc co autoryzujesz;

W przypadku uzyskania telefonicznej informacji, z której wynika, że twoje pieniądze w banku są zagrożone, jak najszybciej się rozłącz i udaj osobiście do banku, by to sprawdzić lub sam wykonaj połączenie do banku;