Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowski policjant, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę poruszającego się samochodem pomimo orzeczonego wobec niego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Jak się okazało, samochód miał podmienione tablice rejestracyjne.

16 września br., około godziny 16.00 policjant Ogniwa do spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji VIII w Krakowie przejeżdżając al. 29. Listopada zauważył pojazd marki Subaru, który poruszał się całą szerokością drogi, jadąc od lewej do prawej strony, zahaczając przy tym o krawężnik. W pewnym momencie kierowca zjechał na pobliską stację benzynową. Podejrzane zachowanie kierowcy wzbudziło u funkcjonariusza niepokój, dlatego postanowił za nim pojechać. Policjant natychmiast podszedł do kierowcy i od razu zauważył, że miał on problemy z utrzymaniem równowagi. Wyczuwalna była od niego także woń alkoholu. W związku z tym funkcjonariusz uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę, jednocześnie powiadamiając telefonicznie oficera dyżurnego krakowskiej policji o zaistniałej sytuacji. W trakcie oczekiwania na przyjazd patrolu

W pewnym momencie kierowca subaru próbował zdemontować tablice rejestracyjne ze swojego pojazdu. Zagadka została rozwiązana po przyjeździe mundurowych z krakowskiej drogówki. Jak się okazało, tablice rejestracyjne, które znajdowały się na samochodzie, należały do innego pojazdu. To jednak nie jedyne przewinienie ujawnione przez policjantów. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili, że wobec 22-letniego obywatela Ukrainy sąd wydał postanowienie o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po przebadaniu mężczyzny pod kątem trzeźwości okazało się, że prowadził on samochód, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

W związku z zaistniałą sytuacją kierowcy zatrzymane zostało zagraniczne prawo jazdy, którym legitymował się w trakcie interwencji.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast naruszenie przepisu dotyczącego niestosowania się do zakazu sądowego wiąże się z karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kierowca musi się liczyć z możliwością ukarania go za wykroczenie polegające na przełożeniu tablic rejestracyjnych.