Wmurowanie aktów erekcyjnych pod budowę posterunków Policji w Janowicach Wielkich i Podgórzynie Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie aktów erekcyjnych i wmurowanie ich pod budowę posterunków Policji w Janowicach Wielkich oraz w Podgórzynie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Senator RP Krzysztof Mróz, poseł na Sejm RP Robert Obaz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Obrębalski, Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej ks. Piotr Wawrzynek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski, Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski oraz wójtowie gmin Janowice Wielkie i Podgórzyn Kamil Kowalski i Mirosław Kalata oraz inni zaproszeni goście. Jest to kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa nie tylko lokalnej społeczności, ale także turystów licznie odwiedzających pobliskie góry.

W Janowicach Wielkich oraz w Podgórzynie powstaną nowe posterunki Policji. Na ten cel urzędy gmin przekazały działki pod ich budowę. Koszt powstania jednego posterunku oszacowano na około 4 miliony złotych, a środki na ten cel pochodzą z budżetów gmin oraz z budżetu państwa. Budynki zbudowane będą w technologii modułowej 3D, w których służbę o charakterze prewencyjnym pełnić będzie po 8 funkcjonariuszy. Budynki wyposażone będą w odnawialne źródła energii do ogrzewania pomieszczeń i wody. Na dachach umieszczone zostaną panele fotowoltaiczne, a obok nich ustawione będą maszty do łączności radiowej. Przed obiektami powstaną miejsce parkingowe, a dojazd do budynków oraz ich układ wewnętrzny dostosowane zostaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Koncepcja inwestycji realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Budowa posterunków ma istotne znaczenie dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają ziemię jeleniogórską. Jednym z zadań Policji, a także samorządu, jest stałe oraz konsekwentne podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa. Inwestowanie w nową infrastrukturę i sprzęt do realizacji zadań mających na nie bezpośredni wpływ, staje się nieodzownym elementem bezpiecznego państwa. Stała współpraca i współodpowiedzialność w tym obszarze, jest gwarancją wprowadzania nowych rozwiązań i dobrych zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki dobrej współpracy z samorządami, również flota naszego garnizonu jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe pojazdy.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490

