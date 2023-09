Dzięki wzorowej reakcji osób postronnych mała dziewczynka szczęśliwie wróciła do domu Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Andrychowscy policjanci oddali pod opiekę matki małą dziewczynkę, która sama wyszła z mieszkania. Niebezpieczna wędrówka 2,5-latki zakończyła się szybko, dzięki zainteresowaniu i właściwej reakcji małżeństwa z Andrychowa.

Kilka dni temu, tuż przed północą, dyżurny andrychowskiego komisariatu został powiadomiony przez kobietę i mężczyznę, którzy wracali do swojego miejsca zamieszkania, o małej dziewczynce, która bez opieki spacerowała po jednym z osiedli w Andrychowie.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. W trakcie ustalania okoliczności odnalezienia dziecka, na miejscu zjawiła się matka dziewczynki, która gdy tylko zorientowała się, że córki nie ma w domu, powiadomiła Policję i rozpoczęła poszukiwania, podczas których natknęła się na policjantów. Jak się okazało kobieta wyszła z mieszkania do apteki, pozostawiając swoje dzieci pod opieką znajomej. Niestety kobieta zasnęła, a dziewczynka wykorzystała to i wymknęła się z mieszkania w poszukiwaniu mamy. Dziecko od miejsca zamieszkania pokonało kilkaset metrów, ale dzięki prawidłowej reakcji mieszkańców Andrychowa cała i zdrowa wróciła do domu. Zarówno matka jaki i jej znajoma były trzeźwe.

Na szczęście ta historia znalazła swój szczęśliwy finał. Na duże podziękowania zasługuje kobieta i mężczyzna, którzy widząc małe dziecko bez opieki nie pozostali obojętni, natychmiast zareagowali i zaopiekowali się nim.