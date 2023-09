Szczęśliwy finał poszukiwań 65-latka Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjantów i wspólnie podjęte działania poszukiwawcze ze strażakami doprowadziły do odnalezienia mężczyzny, który wybrał się na grzyby, stracił orientację w terenie i zasłabł. Nie był w stanie samodzielnie wrócić do domu. Skuteczne działania i zaangażowanie łowickich i nieborowskich policjantów pomogły ustalić dokładne miejsce przebywania mężczyzny. Poszukiwania zakończyły się przed zmierzchem i w porę została mu udzielona pomoc.

We wtorek, 19 września 2023 roku około godziny 15.20 do dyżurnego łowickiej policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. Z uzyskanych informacji wynikało, że mężczyzna w godzinach porannych wyjechał samochodem na grzyby do lasu na teren gminy Łyszkowice. Członkowie rodziny od godziny 14.00 próbowali skontaktować się z mężczyzną, jednak nie było zasięgu. Kiedy nawiązał kontakt z rodziną okazało się, że stracił orientację w terenie i nie wie, gdzie się znajduje, a ponadto zasłabł i nie może wstać. Rodzina początkowo starała się odnaleźć mężczyznę, ale bez rezultatu. W związku z tym powiadomiono służby. Dyżurny natychmiast skierował wszystkie dostępne patrole w miejsce, gdzie mógł przebywać zaginiony. W jednostce został ogłoszony alarm.

Policjanci nie tracąc ani chwili rozpoczęli poszukiwania seniora. Czas odgrywał kluczową rolę z uwagi na stan zdrowia mężczyzny, popołudniową porę i zbliżający się wieczór. Policjanci i strażacy przeczesywali lasy. Funkcjonariusze rozmawiali z rodziną i okolicznymi mieszkańcami. Do działań zaangażowano również psa tropiącego. W pewnym momencie ujawniono na drodze samochód zaginionego. Policjanci z prewencji i ruchu drogowego przeczesując krok po kroku kolejne partie lasu odnaleźli leżącego mężczyznę około 1 kilometra od pojazdu. Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy, a następnie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Z uwagi na stan zdrowia mężczyzna został przekazany medykom, a następnie helikopterem został przetransportowany do szpitala.

Świetne rozpoznanie terenu, zaangażowanie policjantów i strażaków doprowadziły do miejsca, gdzie znajdował się senior. Poszukiwania zakończyły się przed zmierzchem i na szczęście w porę została mu udzielona pomoc.