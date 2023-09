Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz pięć listów gończych – został zatrzymany przez dolnośląskich policjantów

Prowadzenie wieloaspektowych działań, a także zaangażowanie i upór dolnośląskich policjantów doprowadziły do zatrzymania 45-letniego mężczyzny, który od ponad 20 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za poszukiwanym wydano Europejski Nakaz Aresztowania oraz pięć listów gończych. Policjant kryminalny z trzebnickiej komendy powiatowej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali go na terenie województwa śląskiego.