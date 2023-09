Podejrzani o przemyt narkotyków zatrzymani Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabezpieczone narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 100 000 złotych i zatrzymanych trzech mężczyzn w wieku 27 i 37-lat to efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Podejrzani nie chcieli zatrzymać się do kontroli i zostali zatrzymani dopiero po pościgu. Policjanci do tej sprawy zabezpieczyli blisko 3 kilogramy różnego rodzaju narkotyków, m.in. ecstasy, amfetaminę i kokainę. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu prowadzili sprawę, w której podejrzewali trzech mężczyzn o przemyt narkotyków w granicach Unii Europejskiej. Do tej sprawy wytypowali podejrzewanych i możliwe miejsce ich przebywania. W środę, 13 września postanowili domknąć tę sprawę i zatrzymać mężczyzn. Tego dnia na terenie Kędzierzyna-Koźla policjanci przystąpili do zatrzymania mężczyzn, którzy wspólnie podróżowali autem. Podejrzewani na widok policjantów zaczęli uciekać. Rozpoczął się policyjny pościg. Kierujący samochodem 27-latek nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia zatrzymania się i dalej uciekał ulicami miasta. Po chwili doprowadził do kolizji i próbował dalej uciekać, jednak został po chwili zatrzymany przez kryminalnych.

Zatrzymanymi okazali się trzej mężczyźni w wieku 27 i 37-lat. Policjanci przystąpili do swoich dalszych działań. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli przy zatrzymanych środki odurzające – ecstasy, amfetaminę, kokainę oraz marihuanę. W toku dalszych przeszukań w miejscach zamieszkania mężczyzn policjanci ujawnili dalsze porcje narkotyków. Łącznie do sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 3 kilogramy nielegalnych substancji. Czarnorynkowa wartość ujawnionych narkotyków to blisko 100 000 złotych.

Wszyscy z zatrzymanych usłyszeli zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu środków odurzających oraz posiadania narkotyków. Dodatkowo jeden z 27-latków usłyszał zarzut sprzedaży narkotyków i stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. Wszyscy trzej decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

(KWP w Opolu / kc)