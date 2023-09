Podziękowania dla policjantów z Gdańska Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każda pomoc cieszy. Nawet w nietypowych sytuacjach. Właśnie w takiej znalazł się 66-latek, który wyjeżdżając skodą z pola wjechał do rowu. Potrzebującego pomocy mężczyznę zauważyli pełniący służbę w powiecie hajnowskim policjanci z Gdańska. Mundurowi pomogli podczepić samochód do ciągnika rolniczego oraz jeden z nich w trakcie wyciągania kierował autem. Wdzięczny 66-latek skierował do hajnowskiej komendy podziękowania. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

Na skrzynkę e-mailową hajnowskiej komendy wpłynęły podziękowania skierowane do pełniących służbę w powiecie hajnowskim policjantów z Gdańska. Pod koniec ubiegłego tygodnia, na jednej z dróg, funkcjonariusze zauważyli samochód w rowie. Okazało się, że 66-latek wyjeżdżając z pola niefortunnie wjechał skodą do przydrożnego rowu. Mundurowi pomogli podczepić auto do ciągnika rolniczego. Następnie jeden z nich w trakcie wyciągania kierował skodą. Dzięki pomocy funkcjonariuszy udało się wyciągnąć samochód nie powodując w nim żadnych uszkodzeń. 66-latek podziękował policjantom i zadowolony ruszył w dalszą drogę. Nawet w takich sytuacjach policyjne hasło „pomagamy i chronimy” nabiera szczególnego znaczenia.