23-latek z zarzutami usiłowania zabójstwa zatrzymany przez radomskich kryminalnych Data publikacji 20.09.2023 W sobotni wieczór w jednym z radomskich parków miało doszło do awantury pomiędzy trzema mężczyznami. Dwóch z nich zostało dźgniętych nożem. Ranni mężczyźni sami zgłosili się do szpitala. Radomscy kryminalni już po kilku godzinach zatrzymali 23-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec podejrzanego 3 miesięczny areszt.

W sobotę, 16 września 2023 roku około godziny 23.00 do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące awantury trzech mężczyzn w parku na radomskim Obozisku. Na miejsce skierowano patrol Policji, który po przyjeździe nikogo już we wskazanym miejscu nie zastał. Godzinę później szpital powiadomił Policję, że do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosiło się dwóch mężczyzn w wieku 33 i 48 lat. Jeden z nich miał rany kłute klatki piersiowej, a drugi szyi. Radomscy funkcjonariusze skierowani do szpitala szybko ustalili, że mężczyźni zranieni zostali podczas awantury, która wywiązała się w parku.

Od początku nad tą sprawą pracowali kryminalni z radomskiej komendy. Funkcjonariusze w trakcie intensywnej pracy zdobyli i przeanalizowali mnóstwo informacji, przeprowadzili wiele rozmów z potencjalnymi świadkami, dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia. Zaledwie kilka godzin po zdarzeniu radomscy kryminalni wytypowali sprawcę tego przestępstwa i zatrzymali go w miejscu zamieszkania w Radomiu. Funkcjonariusze przewieźli 23-letniego mieszkańca Radomia do policyjnego aresztu. Podczas czynności mundurowi ustalili, że dzień wcześniej ten sam 23-latek podczas awantury w jednym z mieszkań w Radomiu pobił jeszcze innego, 45-letniego mężczyznę. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy przez policję pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Radom Wschód prowadzącemu śledztwo przedstawić 23-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 33-latka, zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia czynności narządu ciała poniżej dni 7 wobec 48-latka oraz zarzut naruszenia czynności narządu ciała poniżej dni 7 wobec 45-letniego mężczyzny. Mieszkaniec Radomia decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Teraz 23-letni mężczyzna za wszystkie czyny odpowie przed sądem. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.