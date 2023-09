Profesjonalni także w czasie wolnym od służby - policjanci zatrzymali poszukiwanego oraz sprawcę kradzieży Data publikacji 21.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy z żarskiej komendy mężczyzna, który był poszukiwany trafił za kratki, a sprawca kradzieży sklepowej został zatrzymany na gorącym uczynku.

Czy w służbie, czy też nie policjanci zawsze są czujni i reagują na zachowania niezgodne z prawem. Swoimi działaniami potwierdzają bardzo często, że hasło przyświecające całej policyjnej formacji: "Pomagamy i chronimy" to nie jest tylko pusty slogan.

W miniony czwartek (14 września) sierżant Przemysław Kaniewski z Komisariatu Policji w Lubsku w czasie wolnym od służby przebywał wraz z rodziną na zakupach w jednym z marketów na terenie Żar. Kiedy stał w kolejce do kasy zauważył mężczyznę, który zachowywał się nerwowo. Po chwili trzymając w ręku towar skierował się w stronę drzwi wejściowych i wybiegł ze sklepu nie płacąc za rzecz, którą miał w rękach. Policjant bez zastanowienia, natychmiast ruszył w ślad za nim. Zatrzymał go i na miejsce wezwał patrol. Mężczyzna, który dokonał kradzieży został ukarany mandatem karnym, a towar w nienaruszonym stanie powrócił na półki sklepowe. Działanie policjanta spotkało się z dużym uznaniem wśród klientów, którzy obserwowali całe zdarzenie oraz pracowników sklepu.

Szybkim i zdecydowanym działaniem potwierdził tę zasadę starszy posterunkowy Adrian Fortuna - policjant, który na co dzień pełni służbę w żarskiej komendzie w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. Funkcjonariusz we wtorkowe popołudnie (19 września) w jednym ze sklepów w Żarach zauważył mężczyznę, którego wizerunek był podobny do osoby poszukiwanej. Zachowywał się on nienaturalnie i nagle wybiegł ze sklepu uruchamiając alarm przy wyjściu na bramkach sklepowych. Posterunkowy Adrian Fortuna bez zastanowienia ruszył natychmiast za mężczyzną. Po krótkim pościgu zatrzymał uciekającego, a następnie wezwał patrol. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili 29-latka z powiatu żagańskiego w policyjnych systemach. Potwierdzili, że jest on osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Doprowadzili go do żarskiej jednostki, skąd trafił on w dalszej kolejności do zakładu karnego.