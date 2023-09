Podejrzani o uszkodzenie i zbezczeszczenie nagrobka w rękach Buskich policjantów Data publikacji 21.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielny poranek do buskich policjantów wpłynęło zgłoszenie, że ktoś na miejscowym cmentarzu uszkodził nagrobek, zniszczył znicze oraz podpalił wieńce. Pokrzywdzona oszacowała straty na kwotę 1000 złotych. Policjanci na miejscu zdarzenia znaleźli puszki po piwie oraz niedopałki papierosów. Wczoraj w tej sprawie kryminalni zatrzymali dwie osoby. Jeszcze tego samego dnia 50-latek i jego 38-letni kolega usłyszeli zarzuty. Za znieważenie miejsca spoczynku zmarłego kodeks karny przewiduje karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, natomiast za uszkodzenie lub zniszczenie cudzego mienia grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju w niedzielny poranek wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu nagrobka, zniszczeniu zniczy oraz podpaleniu wieńców. Do zdarzenia doszło na buskim cmentarzu. Pokrzywdzona 71-letnia wdowa oszacowała straty na kwotę 1000 złotych. Policjanci na miejscu zdarzenia znaleźli puszki po piwie oraz niedopałki papierosów. Na podstawie zabezpieczonych śladów i poczynionych ustaleń funkcjonariusze dotarli do 50-letniego mieszkańca Buska-Zdroju. Kryminalni ustalili także dane drugiego uczestnika bulwersującej libacji, 38-letniego mężczyzny. Obaj wczoraj zostali zatrzymani. Tego samego dnia usłyszeli zarzuty znieważenia miejsca spoczynku oraz uszkodzenia mienia.

Za swoje zachowanie mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Za znieważenie miejsca spoczynku zmarłego kodeks karny przewiduje karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, natomiast za uszkodzenie lub zniszczenie cudzego mienia grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do mieszkańców o reagowanie na podobne przypadki dewastacji. W przypadku zauważenia osób niszczących czyjeś mienie prosimy o powiadomienie Policji telefonując na numer alarmowy 112.