Prowadził mimo braku prawa jazdy, spowodował kolizję, miał 4,7 promila Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego nie zapanował nad samochodem i jazdę zakończył na wyspie ronda w Brzeznej. Po przybyciu policjantów na miejsce okazało się, że mężczyzna nie ma prawa jazdy i jest kompletnie pijany – miał w organizmie 4,7 promila alkoholu. Teraz czeka go surowa kara.

17 września br., o godzinie 22.00 sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Brzezna kierowca stracił panowanie nad samochodem, uszkodził znaki drogowe i zatrzymał się na wyspie ronda. Kierujący peugeotem najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem alkoholu. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze, którzy wylegitymowali kierowcę i pasażera. Po sprawdzeniu w systemach na jaw wyszło, że 39-latek, który prowadził pojazd, w ogóle nie posiada uprawnień. Dodatkowo mówił bełkotliwie i wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Po przeprowadzeniu badania trzeźwości okazał się, że ma go w organizmie aż 4,7 promila! Na szczęście zarówno 39-latek, jak i podróżujący z nim mężczyzna nie doznali obrażeń na skutek tego zdarzenia.

Teraz mieszkaniec powiatu nowosądeckiego poniesie konsekwencje swojego lekkomyślnego zachowania – opowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i pomimo braku uprawnień, a także za spowodowanie kolizji. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 2 lat więzienia.

Konsekwencje kierowania pojazdem po alkoholu:

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem.



Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi:

• grzywna w wysokości do 30 tys. zł lub areszt do 30 dni,

• zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

• 15 punktów karnych.



Za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi:

• grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat (Jeżeli sprawca dopuścił się tego czynu np. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat),

• zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat,

• świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł,

• 15 punktów karnych,

• jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowoduje wypadek, w którym są zabici lub ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum 2 lata, a kara nie będzie mogła być zawieszona. Ponadto w takim przypadku sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto warto przypomnieć, że sprawca kolizji, który jest pod wpływem alkoholu lub który oddalił się z miejsca zdarzenia, ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody. Dotyczy to również kierowców, którzy spowodują kolizję nie mając uprawnień do kierowania pojazdami.

Należy pamiętać również, że pasażer, który nie powstrzymuje nietrzeźwego przed prowadzeniem pojazdu, w pewnym stopniu jest współodpowiedzialny za wypadek. Powinien mieć świadomość, że ryzykuje nie tylko utratą życia i zdrowia, ale także ubezpieczyciel może nie wypłacić mu odszkodowania w pełnej kwocie.