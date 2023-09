Zatrzymany za podpalenie drzwi bazyliki

Wczoraj wieczorem dąbrowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o podpalenie drzwi do miejscowej bazyliki. Badanie trzeźwości 38-latka wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie, a materiały w jego sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, celem podjęcia decyzji o dalszym toku postępowania.