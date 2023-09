Policjanci pomogli leżącemu na jezdni mężczyźnie Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwoje policjantów z oddziału prewencji z podrzeszowskiego Zaczernia, będąc poza służbą, pomogło rannemu mężczyźnie. Leżącą na jezdni osobę jako pierwsza zauważyła policjantka, zatrzymała się, powiadomiła służby i zaczęła udzielać rannemu pomocy. Po chwili dołączył do niej drugi policjant.

W środę wieczorem (20.09.2023) komisarz Małgorzata Tendera, będąc poza służbą, jechała samochodem do Rzeszowa. Na obwodnicy Głogowa Małopolskiego, w rejonie wiaduktu, zauważyła leżącego na ulicy mężczyznę, który miał zakrwawioną głowę. Zatrzymała się, z uwagi na to, że zapadał zmrok, włączyła światła awaryjne i ustawiła auto tak, aby było bezpiecznie dla niej oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Podeszła do mężczyzny i próbowała ustalić co się zdarzyło. Poszkodowany nie był jednak w stanie wyjaśnić co tam robi i co się mu stało. Policjantka o zdarzeniu powiadomiła służby. Kiedy udzielała mężczyźnie pierwszej pomocy, zatrzymały się kolejne dwa pojazdy. Jednym z nich podróżował posterunkowy Mateusz Środoń, również funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie.

Do czasu przyjazdu karetki pogotowia wspólnie zaopiekowali się mężczyzną i zaopatrzyli mu rany na głowie. Poszkodowany trafił do szpitala.