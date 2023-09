Policjant z gdyńskiej drogówki otrzymał medal im. Andrzeja Struja Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj st. sierż. Piotr Bawor z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Kamińskiego, otrzymał medal im. podkom. Andrzeja Struja. Funkcjonariusz z gdyńskiej drogówki w pełni zasłużył na takie wyróżnienie, gdyż podczas służby z narażeniem własnego życia uratował dwie osoby. Podczas uroczystości obecny był również Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który wyraził dumę z tak bohaterskich czynów funkcjonariuszy.

Medal im. podkom. Andrzeja Struja jest szczególnym wyróżnieniem dla policjantów, którzy narazili własne życie aby pomóc innym osobom. Do takiego bohaterskiego czynu przysłużył się st. sierż. Piotr Bawor z gdyńskiej drogówki, który podczas interwencji drogowej został zaalarmowany przez przechodnich, że ktoś potrzebuje pomocy. Policjant nie wahał się nawet przez chwilę, tylko pobiegł we wskazane miejsce i dotarł przez balkon do mieszkania potrzebujących, nie zastanawiając się, że może spaść z wysokości. St. sierż. Piotr Bawor uratował dwa życia ludzkie. Swoją postawą zasłużył na miano bohatera.

Dziś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nasz kolega otrzymał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Kamińskiego, medal im. podkom. Andrzeja Struja. Podczas uroczystości obecny był również Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który wyraził dumę z tak bohaterskich czynów funkcjonariuszy.

Serdecznie gratulujemy!