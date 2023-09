40-latek tymczasowo aresztowany za pobicie swojej 86-letniej babci Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek tczewscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia, w którym 40-letni mężczyzna zaatakował swoją babcię. Funkcjonariusze udzielili 86-latce pomocy przedmedycznej i przekazali seniorkę karetce pogotowia. Kilka godzin później mundurowi zatrzymali i doprowadzili do jednostki Policji sprawcę. Wczoraj mieszkaniec Tczewa usłyszał w prokuraturze zarzut. Odpowie za spowodowanie uszkodzenia ciała oraz narażenia na niebezpieczeństwo człowieka. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

We wtorek, 19 września br. przed godziną 20.00 dyżurny tczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia 86-letniej mieszkanki Tczewa. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej seniorce.

Jak ustalili mundurowi, wnuk zaatakował swoją babcię, zadając jej liczne obrażenia, a także rzucając w nią przedmiotami znajdującymi się w mieszkaniu. Funkcjonariusze monitorowali czynności życiowe kobiety do przyjazdu karetki pogotowia, która zabrała 86-latke do szpitala.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 40-latka, który uciekł z miejsca zdarzenia. Ich intensywne działania doprowadziły do zatrzymania sprawcy chwile po północy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji, a następnie trafił do policyjnej celi. W czwartek, 21 września br. mężczyzna stanął przed prokuratorem, który przedstawił mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia życia swojej babci na niebezpieczeństwo. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.