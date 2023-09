Policjanci społecznicy spod znaku płonącej pochodni znowu aktywni Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 23 września br. na sportowych obiektach przyległych do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na warszawskich Bielanach odbył się VII Ogólnopolski Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była osadzona w strukturach NSZZP Komisja ds. Olimpiad Specjalnych - „ Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”, która nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie będących członkami wspomnianego stowarzyszenia.

W imprezie, której program zawierał gry, zabawy, konkursy, panele edukacyjne wzięło udział siedemdziesięcioro młodych „specjalnych sportowców” w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Jeden ze wspomnianych paneli edukacyjnych miał za zadanie zapoznać i wpoić jego uczestnikom podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. Olbrzymiego wsparcia w jego przeprowadzeniu udzielili nam wykładowcy z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, którzy umiejętnie łącząc naukę z zabawą osiągali zamierzony cel, szybko też zdobywali sympatię biorących udział w „szkoleniu”. Uczestników do wzmożonej aktywności zagrzewał „Inspektor Sowa”, maskotka Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którą ożywił jeden z wolontariuszy członek „Biegu z Pochodnią…”. Tradycyjnie był on uwielbianym przez wszystkich uczestnikiem spotkania. Prawie każdy chciał się do niego przytulić i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.

Cała impreza, której zadaniem było zwiększenie samodzielności życiowej poprzez zainteresowanie i zachęcenie dzieci do uprawiania sportu przebiegała w radosnej, pełnej uśmiechu atmosferze, za co serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy się do tego przyczynili.