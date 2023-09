Zapraszamy na dzień otwarty służby kontrterrorystycznej Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty służby kontrterrorystycznej. Mundurowi przygotowali pokazy statyczne śmigłowców, pojazdów specjalnych oraz środków transportu.

Dla odwiedzających zaprezentowane zostanie wyposażenie specjalne m.in.: wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działań bojowych w terenie leśnym i zurbanizowanym, sprzęt wysokościowy, sprzęt do prowadzenia działań bojowych w środowisku wodnym, wyposażenie i sprzęt do realizacji działań bojowych w środowisku skażonym. Będzie można również zobaczyć broń, która jest wykorzystywana w realnych działaniach bojowych. Impreza odbędzie się 20 października br. (piątek), w godzinach 12:00-15:00 na lotnisku Bemowo (wjazd od ul. Radiowej).



Osoby zainteresowane służbą w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” uzyskają informacje o możliwości zatrudnienia oraz warunkach przyjęć. To doskonała okazja, aby porozmawiać z operatorami jednostki kontrterrorystycznej o charakterze ich pracy, systemie wynagrodzeń, możliwościach rozwoju, jak również zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom do służby.

( CPKP "BOA" )