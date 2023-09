Grójecka policjantka na motocyklu, łączy służbę z pasją Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy pracę można połączyć z pasją? Mł. asp. Agata Sławińska pokazuje, że tak. Funkcjonariuszka pełni służbę w drogówce i jej marzeniem było jeździć policyjnym motocyklem. Realizację planów łączy z niesieniem pomocy innym oraz dbaniem o bezpieczeństwo.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu mają do dyspozycji dwa motocykle. Funkcjonariusze pracujący na takiej maszynie muszą mieć jednak doświadczenie i umiejętności znacznie wykraczające poza te, których wymaga się od cywilnych kierowców jednośladów. Na jednym z nich służbę pełni mł. asp. Agata Sławińska, która od zawsze marzyła, aby pracować w drogówce, jeżdżąc na motocyklu. Jest to ciężka praca, która wymaga od policjantów zwinności i koncentracji, ponieważ często jeżdżą w różnych warunkach oraz z dużą prędkością. Podzielność uwagi jest tutaj bardzo istotna w szczególności, gdy policjanci przemieszczają się na miejsce wypadku drogowego, gdy panuje duży ruch na drodze.

Agata pełni służbę w Policji od 2014 r., przez cały ten czas jest związana z Wydziałem Ruchu Drogowego. Podczas służby jeździ ciężkim motocyklem BMW R1250 RT, którego moc daje przyjemność z jazdy, ale jednocześnie zobowiązuje do dużej odpowiedzialności za siebie i innych. Należy również zauważyć, że kobieta na policyjnym motocyklu to rzadki widok.

Policjantka po służbie przesiada się na swój motocykl, zanim rozpoczęła pracę w mundurze już posiadała prawo jazdy uprawniające do kierowania jednośladami. Służba w Policji jest wymagająca również dlatego, że cały czas trzeba podnosić swoje kwalifikacje oraz zmagać się z różnymi wyzwaniami dnia codziennego. Każda służba jest inna, jednak Agata twierdzi, że gdyby miała jeszcze raz podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji, zrobiłaby to ponownie.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją. Jesteś zainteresowany? To złóż odpowiednie dokumenty.

( KWP zs. w Radomiu / kc)