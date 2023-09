Oświęcimscy kryminalni uratowali życie 26-latka Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji uratowali mężczyznę, który usiłował targnąć się na własne życie. Dzięki ich błyskawicznej interwencji 26-latek szybko trafił pod opiekę lekarzy.

W czwartek (21.09.2023) o godzinie 11.30 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od 26-letniego mieszkańca gminy Oświęcim o tym, że zamierza targnąć się na własne życie, po czym się rozłączył.

Najbliżej miejsca zamieszkania zgłaszającego znajdowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego. Funkcjonariusze w kilka chwil byli na miejscu. Błyskawicznie rozpoczęli sprawdzanie posesji w poszukiwaniu mężczyzny. Odnaleźli go w garażu. Był nieprzytomny. W chwili, gdy sprawdzali jego funkcje życiowe mężczyzna ocknął się, więc funkcjonariusze monitorowali jego stan zdrowia do przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Następnie przekazali 26-latka pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli mężczyznę na leczenie do szpitala.

Jesteś w kryzysie? Fachowcy od pomocy w rozwiązywaniu problemów czekają na Ciebie.

Policjanci niejednokrotnie pomagają mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych najpierw interweniując, a później inicjując pomoc fachowców z różnych ośrodków, udzielających wsparcia w kryzysie.

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, bezpłatny telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: https://centrumwsparcia.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu. Szczegółowe informacje na stronie https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Pomocą w kryzysowych sytuacjach służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresji https://stopdepresji.pl/