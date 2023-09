Chciał pomóc, a został okradziony Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec powiatu kutnowskiego został okradziony przez współwięźnia, któremu chciał pomóc. Sprawca wykorzystał jego zaufanie i okradł go ze sprzętu rolnego o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych. Decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy i niebawem wróci za kraty.

22 września 2023 roku policjanci z kutnowskiej komendy otrzymali zgłoszenie o kradzieży sprzętu rolnego. Jak ustalono, 42-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego w więzieniu nawiązał znajomość z 48-letnim mężczyzną, który również odbywał karę pozbawienia wolności w tym samym zakładzie karnym. Kiedy 48-latek opuścił mury zakładu karnego, jego kolega z celi mając dobre serce pozwolił mu mieszkać w swoim gospodarstwie. Jakież zdziwienie było gospodarza, kiedy i on po „odsiedzeniu” swojej kary wrócił do miejsca zamieszkania i zastał tam kolegę z celi, który świętował wolność podczas libacji alkoholowej i … brak maszyn rolniczych, które pozostawił na terenie gospodarstwa.



48-letni recydywista jest podejrzany o kradzież sprzętu rolniczego o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych. Jak się okazało, mężczyzna „odsiadywał” wcześniej karę pozbawienia wolności za liczne przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa w ruchu drogowym.



W sobotę 23 września Sąd Rejonowy w Kutnie na wniosek prokuratury zastosował wobec 48-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / kp)

